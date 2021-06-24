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Беларусь и Пакистан в числе перспективных сфер взаимодействия обозначили промышленность, АПК и нефтехимию

24.06.2021 13:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с советником премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям в статусе федерального министра торговли, сопредседателем совместной белорусско-пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Абдулом Разаком Давудом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку к шестому заседанию межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Состоялся обмен мнениями о проведенных за прошедшие семь месяцев двусторонних мероприятиях, включая рабочие группы, деловой совет, визиты официальных и деловых делегаций.

Достигнута договоренность о проведении онлайн-встречи на уровне заместителей министров, ответственных за работу комиссии для согласования модальностей организации совместного заседания. Собеседники также обозначили перспективные сферы взаимодействия, в том числе в области промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности и нефтехимии.

Подтверждена взаимная заинтересованность содействовать увеличению товарооборота и развитию экономической кооперации Беларуси и Пакистана.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе встречи стороны обсудили подготовку к шестому заседанию межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.
 
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