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Фишер назвала Беларусь «слишком дорогим проектом» для России
24.06.2021 13:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Россия еще может сделать свой выбор и сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси.
Такую точку зрения
Фишер считает, что Беларусь становится невыгодным проектом для РФ.
«Я думаю, Беларусь стала слишком дорогим проектом для России. Мне кажется, в какой-то момент они зададутся вопросом, отвечает ли этот проект интересам России или нет», - сказала она.
Посол уверена, что подобная ситуация не может длиться долгое время.
«Фундаментально я действительно верю, что голос народа Беларуси (будет услышан). Ну, это просто невозможно, это нежизнеспособно, чтобы режим работал вразрез с целями людей в течение продолжительного времени. Я считаю, что просто должно будет наступить освобождение, должен будет наступить прогресс. И с нашей стороны на Западе мы будем работать над тем, чтобы поддерживать эти стремления», - сказала Джулия Фишер.
Она считает, что «просто должно будет наступить освобождение». И заявила, что на Западе будут «работать над тем, чтобы поддерживать эти стремления».
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Россия еще может сделать свой выбор и сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси.
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