Фишер назвала Беларусь «слишком дорогим проектом» для России

Россия еще может сделать свой выбор и сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси.

Такую точку зрения высказала посол США в Беларуси Джулия Фишер в интервью каналу «Дождь».

Фишер считает, что Беларусь становится невыгодным проектом для РФ.

«Я думаю, Беларусь стала слишком дорогим проектом для России. Мне кажется, в какой-то момент они зададутся вопросом, отвечает ли этот проект интересам России или нет», - сказала она.

Посол уверена, что подобная ситуация не может длиться долгое время.

«Фундаментально я действительно верю, что голос народа Беларуси (будет услышан). Ну, это просто невозможно, это нежизнеспособно, чтобы режим работал вразрез с целями людей в течение продолжительного времени. Я считаю, что просто должно будет наступить освобождение, должен будет наступить прогресс. И с нашей стороны на Западе мы будем работать над тем, чтобы поддерживать эти стремления», - сказала Джулия Фишер.

Она считает, что «просто должно будет наступить освобождение». И заявила, что на Западе будут «работать над тем, чтобы поддерживать эти стремления».