|
Лукашенко: не будет порядка - нас разделят на куски и куда-то присоединят
24.06.2021 14:13 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Если в государстве не будет порядка, в том числе на производствах, то внешние силы страну порвут на куски. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
"Не будет порядка - у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединят", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что каждый человек должен чувствовать свою сопричастность к будущему страны. "Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не поддавайтесь. Мы не допустим никакой горячей войны, - заверил глава государства. - Они развязали против нас гибридную войну, из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся, поверьте".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент отметил, что каждый человек должен чувствовать свою сопричастность к будущему страны. "Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)