ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: не будет порядка - нас разделят на куски и куда-то присоединят

24.06.2021 14:13 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Если в государстве не будет порядка, в том числе на производствах, то внешние силы страну порвут на куски. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с жителями Свислочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не будет порядка - у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединят", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что каждый человек должен чувствовать свою сопричастность к будущему страны. "Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не поддавайтесь. Мы не допустим никакой горячей войны, - заверил глава государства. - Они развязали против нас гибридную войну, из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся, поверьте".-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент отметил, что каждый человек должен чувствовать свою сопричастность к будущему страны. "Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко - жителям Свислочи: всегда держал ваш непростой район в поле зрения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by