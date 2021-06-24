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Лукашенко - жителям Свислочи: всегда держал ваш непростой район в поле зрения

24.06.2021 14:13 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня после совещания о перспективах развития Гродненской области, которое прошло в Свислочи, пообщался с жителями этого городка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы думали, что я к вам не приеду?" - спросил Александр Лукашенко.

"Нет, мы вас очень ждали", - ответили местные жители.

"А я, бывая в пуще, все прицеливаюсь на Свислочь, думаю: надо съездить. И на окраине страны, и район непростой. Но всегда в поле зрения держал", - заявил Президент.

Глава государства рассказал о своей поездке, посещенных предприятиях и об итогах проведенного совещания. "Мы хотим здесь осуществить крупные проекты по деревообработке. Откровенно говоря, я так прижимисто отношусь к использованию лесных ресурсов (это, как и земля, наше богатство), но вижу, что мы недорабатываем. У нас много леса не перерабатывается вовремя, перестаивает. И есть очень много леса на болотах, в низких местах - тоже никто не хочет заготавливать", - отметил Александр Лукашенко.

Среди жителей района около 20% - представители польской национальности. В этой связи Президент еще раз коснулся отношений между народами на фоне политических разногласий с соседними странами. "Я попросил руководителей: смотрите, чтобы мы ни в коем случае не обидели польское население. Люди же ни в чем не виноваты", - подчеркнул он.-0-

 
 
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Глава государства рассказал о своей поездке, посещенных предприятиях и об итогах проведенного совещания.
 
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