Фишер назвала Беларусь «слишком дорогим проектом» для России

Россия еще может сделать свой выбор и сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси.

Такую точку зрения высказала посол США в Беларуси Джулия Фишер в интервью каналу «Дождь».

Фишер считает, что Беларусь становится невыгодным проектом для РФ.

«Я думаю, Беларусь стала слишком дорогим проектом для России. Мне кажется, в какой-то момент они зададутся вопросом, отвечает ли этот проект интересам России или нет», - сказала она.

Посол уверена, что подобная ситуация не может длиться долгое время.

«Фундаментально я действительно верю, что голос народа Беларуси (будет услышан). Ну, это просто невозможно, это нежизнеспособно, чтобы режим работал вразрез с целями людей в течение продолжительного времени. Я считаю, что просто должно будет наступить освобождение, должен будет наступить прогресс. И с нашей стороны на Западе мы будем работать над тем, чтобы поддерживать эти стремления», - сказала Джулия Фишер.

Она считает, что «просто должно будет наступить освобождение». И заявила, что на Западе будут «работать над тем, чтобы поддерживать эти стремления».

Ответ Хренину

Фишер также упомянула про обвинения министра обороны Беларуси Виктора Хренина, который заявил , что у спецслужб есть «неопровержимые доказательства» причастности госструктур США к попытке переворота.

По мнению Фишер, власти Беларуси не хотят решать внутренний кризис и ищут оправдания в виде закулисных интриг и заговоров на Западе.

«Гораздо проще смотреть за границу и выискивать заговоры, закулисные интриги в столицах за пределами Европы, проще указывать в этом направлении, чем честно оценить, что не работает в собственной стране. Я также думаю, что это отражает фундаментальный разрыв связи между этим диктатором и его народом», - считает посол.

«Честно скажу - если бы это не было так трагично, это было бы просто смешно, как мне кажется. Но этот провал режима Лукашенко каждый день оказывает реальное влияние на народ Беларуси. Поэтому это не смешно, на самом деле, это трагично», - заявила Джулия Фишер.