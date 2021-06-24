А. Лукашенко совершает рабочую поездку по Гродненской области

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Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Президент совершает рабочую поездку по Гродненской области. Предметный разговор - в Свислочском районе, которому присвоен статус территории, отстающей по социально-экономическому развитию.

Развитие регионов в центре внимания Президента

У правительства есть план, как поднять на должный уровень подобные регионы. В частности, за счет строительства новых и модернизации старых предприятий, формирования социальной инфраструктуры. На примере Свислочского района обсуждается стратегия. Утром Президент побывал на молочно-товарной ферме "Бортники" предприятия "Ханчицы-Неман".

Президент интересуется работой предприятий в условиях санкций: проседания быть не должно

Александр Лукашенко поинтересовался работой предприятий в условиях санкций. Проседания быть не должно. "Ханчицы-Неман" - из числа прибыльных. По надоям - в десятке самых успешных по стране. Другим стоит подтягиваться к этому уровню. Резервы Президент видит в строгом соблюдении технологий и дисциплины. В перспективе, в том числе региональной экономике, работать в условиях санкций, но глава государства уверен: даже при внешнем давлении можно обеспечить дальнейшее развитие.

Президент о санкциях: это их бессилие

Также Президент сегодня посетил транспортно-логистический центр, ориентированный на обслуживание железнодорожных грузопотоков. Уже в тенденции последних рабочих поездок прошелся по незапланированному маршруту. Осмотрел сельхозтехнику и цех хлебопечения. В эти минуты о стратегии развития Гродненской области детально говорят на совещании. Помимо руководителей госорганов и региона, приглашены председатели местных исполкомов. Подробности - в наших следующих информационных выпусках.





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