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Посол Беларуси награжден высшей вручаемой иностранцам наградой Монголии

24.06.2021 15:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии Станислав Чепурной награжден Орденом Полярной звезды - высшей государственной наградой Монголии, вручаемой иностранным гражданам. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Белорусский дипломат получил орден за "большой вклад в развитие двусторонних отношений между Монголией и Республикой Беларусь". Награду ему вручала заместитель руководителя Администрации Президента, первый председатель монгольской части совместной белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Гочоосурэнгийн Байгалмаа.

Станислав Чепурной завершает свою дипломатическую миссию в Монголии. Как сообщалось, 18 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил туда нового посла. Им станет бывший начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Дмитрий Горелик.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Станислав Чепурной завершает свою дипломатическую миссию в Монголии. Как сообщалось, 18 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил туда нового посла.
 
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