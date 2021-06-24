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Минтранс получил промежуточный доклад об инциденте с лайнером Ryanair
24.06.2021 16:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Департамент по авиации Минтранса Беларуси получил промежуточный доклад об инциденте в воздушном пространстве республики с пассажирским лайнером Ryanair, сообщила пресс-служба ведомства.
"Департамент по авиации получил "Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года". В настоящем документе представлен запрошенный промежуточный доклад Совету ИКАО, подготовленный Группой ИКАО по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены текущие и завершенные действия по состоянию на 18 июня 2021 года", – говорится в сообщении.
В департаменте привели некоторые данные доклада. Так, для завершения расследования все еще требуется дополнительная поддержка. Секретариат ИКАО еще планирует обращаться за помощью к организациям и государствам, вовлеченным в инцидент.
В ведомстве подчеркнули, что Беларусь уже направила в ИКАО 52 документа относительно произошедшего, а также, аудио- и видеоматериалы. Сейчас Департамент по авиации продолжает взаимодействовать с организацией.
Что произошло с самолетом
Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту воздушного судна находился Роман Протасевич – сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским.
Произошедшее стало причиной
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Секретариат ИКАО еще планирует обращаться за помощью к организациям и государствам, вовлеченным в инцидент.
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