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Минтранс получил промежуточный доклад об инциденте с лайнером Ryanair

24.06.2021 16:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Департамент по авиации Минтранса Беларуси получил промежуточный доклад об инциденте в воздушном пространстве республики с пассажирским лайнером Ryanair, сообщила пресс-служба ведомства.

"Департамент по авиации получил "Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года". В настоящем документе представлен запрошенный промежуточный доклад Совету ИКАО, подготовленный Группой ИКАО по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены текущие и завершенные действия по состоянию на 18 июня 2021 года", – говорится в сообщении.

В департаменте привели некоторые данные доклада. Так, для завершения расследования все еще требуется дополнительная поддержка. Секретариат ИКАО еще планирует обращаться за помощью к организациям и государствам, вовлеченным в инцидент.

В ведомстве подчеркнули, что Беларусь уже направила в ИКАО 52 документа относительно произошедшего, а также, аудио- и видеоматериалы. Сейчас Департамент по авиации продолжает взаимодействовать с организацией.

Что произошло с самолетом

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту воздушного судна находился Роман Протасевич – сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским. Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу задержали. В Беларуси они стали фигурантами уголовных дел.

Произошедшее стало причиной закрытия воздушного пространства ЕС для белорусских авиаперевозчиков, а также активизировало принятие нового пакета санкций против республики.

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Теги: Минск
 
 
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Секретариат ИКАО еще планирует обращаться за помощью к организациям и государствам, вовлеченным в инцидент.
 
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