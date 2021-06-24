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Состоялся телефонный разговор глав министерств иностранных дел Беларуси и России
24.06.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. В развитие состоявшихся на минувшей неделе рабочих переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили и скоординировали ход реализации достигнутых договоренностей. Подробно остановились как на двустороннем взаимодействии, так и на многосторонней повестке. Подтверждена взаимная готовность к продолжению тесного взаимодействия и регулярных рабочих контактов.
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Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. В развитие состоявшихся на...
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