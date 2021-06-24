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Совет ЕС официально принял четвертый пакет санкции против Беларуси

24.06.2021 17:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Секторальные санкции, введенные Есросоюзом против белорусского режима, касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и доступов к рынкам капитала ЕС.

Пресс-релиз об этом опубликован на официальном сайте Совета ЕС.

«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», - говорится в тексте сообщения.

В числе секторальных экономических санкций:

  • ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырьем для них;
  • запрет на передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций;
  • запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения;
  • ограничение доступа на финансовые рынки ЕС;
  • запрет на услуги страхования для белорусских властей;
  • остановка выплат Европейского инвестбанка по любым проектам в белорусском госсекторе.

В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейскими ограничениями в Беларуси находятся 166 граждан, включая Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.

21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении представителей белорусского режима и близких к ним лиц и организаций. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозефа Борреля, в новый пакет санкций были включены 86 физических и юридических лиц.

Среди них Михаил Гуцериев, который «подарил» Александру Лукашенко «Майбах», экс-госслужащий Алексей Олексин, занимающийся оптовой торговлей нефтепродуктов, сигаретами и владеющий «МТБанком».

Политический обозреватель Павлюк Быковский считает, санкции ударят по белорусской экономике, а режим Лукашенко - по гражданскому обществу.

«Опубликованный список санкций ЕС и солидарных с ним стран, расширение списка США, безусловно, ударят по белорусской экономике. Другой вопрос, насколько это будет значимо. В списке есть государственные предприятия, которые являются важным местом обеспечения рабочих мест, а не только с точки зрения торговли с ЕС», - говорит он.

 
Теги: Минск
 
 
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Секторальные санкции, введенные Есросоюзом против белорусского режима, касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и доступов к рынкам капитала ЕС.
 
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