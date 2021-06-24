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Совет ЕС официально принял четвертый пакет санкции против Беларуси
24.06.2021 17:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Секторальные санкции, введенные Есросоюзом против белорусского режима, касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и доступов к рынкам капитала ЕС.
Пресс-релиз об этом
«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», - говорится в тексте сообщения.
В числе секторальных экономических санкций:
В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейскими ограничениями в Беларуси находятся 166 граждан, включая Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.
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«Опубликованный список санкций ЕС и солидарных с ним стран, расширение списка США, безусловно, ударят по белорусской экономике. Другой вопрос, насколько это будет значимо. В списке есть государственные предприятия, которые являются важным местом обеспечения рабочих мест, а не только с точки зрения торговли с ЕС», - говорит он.
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Секторальные санкции, введенные Есросоюзом против белорусского режима, касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и доступов к рынкам капитала ЕС.
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