ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Россия актуализируют сотрудничество в сфере международной безопасности

24.06.2021 18:11 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович 24 июня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Евгением Лукьяновым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным событиям международной и региональной безопасности, обсуждены элементы подготовки к совместным стратегическим учениям вооруженных сил двух стран "Запад-2021", вопросы, связанные с отменой ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу, в целом перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства Беларуси и России", - рассказали в ведомстве.

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности.-0-

Беларусь и Россия актуализируют сотрудничество в сфере международной безопасности
Евгений Лукьянов
Беларусь и Россия актуализируют сотрудничество в сфере международной безопасности
Во время встречи
Беларусь и Россия актуализируют сотрудничество в сфере международной безопасности
Беларусь и Россия актуализируют сотрудничество в сфере международной безопасности

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной...
 
Новости дня
Новости политики
 
Совет ЕС официально принял четвертый пакет санкции против Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by