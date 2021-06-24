Беларусь и Россия актуализируют сотрудничество в сфере международной безопасности

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович 24 июня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Евгением Лукьяновым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным событиям международной и региональной безопасности, обсуждены элементы подготовки к совместным стратегическим учениям вооруженных сил двух стран "Запад-2021", вопросы, связанные с отменой ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу, в целом перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства Беларуси и России", - рассказали в ведомстве.

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности.-0-





Евгений Лукьянов





Во время встречи







