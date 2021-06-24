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Посол России встретился с госсекретарем Совбеза и обсудил открытие границ
24.06.2021 19:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Посол России в Минске Евгений Лукьянов встретился с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
В ходе встречи посол и госсекретарь СБ обсудили актуальные события международной и региональной безопасности, а также затронули вопросы подготовки к стратегическим белорусско-российским учениям "Запад-2021".
Кроме того, Лукьянов и Вольфович не оставили без внимания тему отмены ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу, и поговорили о перспективах сотрудничества в рамках Союзного государств.
В ходе диалога Лукьянов и Вольфович подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности
Напомним, в июне посол РФ заявил, что
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В ходе встречи стороны также затронули ряд тем, связанных с двусторонними отношениями, в том числе подготовку к учениям "Запад-2021".
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