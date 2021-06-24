Посол России встретился с госсекретарем Совбеза и обсудил открытие границ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Посол России в Минске Евгений Лукьянов встретился с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

В ходе встречи посол и госсекретарь СБ обсудили актуальные события международной и региональной безопасности, а также затронули вопросы подготовки к стратегическим белорусско-российским учениям "Запад-2021".

Кроме того, Лукьянов и Вольфович не оставили без внимания тему отмены ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу, и поговорили о перспективах сотрудничества в рамках Союзного государств.

В ходе диалога Лукьянов и Вольфович подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности

Напомним, в июне посол РФ заявил, что Россия пока не планирует открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения. Он пояснил, что вопрос открытия границ будет решаться по мере изменения эпидемиологической ситуации. Вместе с тем, Лукьянов заметил, что две страны уже постепенно открывают границы, в качестве примера он привел увеличение железнодорожных рейсов.