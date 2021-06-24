А. Лукашенко: Введение санкций против Беларуси повышает актуальность диверсификации экономики страны

Источник материала: БT

Региональное развитие, эффективная работа в условиях санкционного давления, новые точки роста для экономик областей и каждого конкретного района. Насыщенной и местами непредсказуемой выдалась сегодня рабочая поездка Президента по регионам. Предметный разговор состоялся в Свислочском районе, которому присвоен статус территории, отстающей по социально-экономическому развитию. Впрочем, у правительства есть план, как поднять на должный уровень подобные регионы. В частности, за счет строительства новых и модернизации старых предприятий, а также формирования социальной инфраструктуры. На примере этого района обсудили стратегию. Итак 4 объекта. Часть из них в тенденции последних поездок не по плану. После предварительного доклада Комитета госконтроля Президент добавил и проблемные точки, чтобы говорить не только об успехах, но и проблемах. И такая внезапная инспекция стала хорошей встряской для руководителей. А далее совещание и беседа с жителями - глава государства никому не отказал в общении. И, кстати, получилось очень душевно. Обо всем по порядку в нашем репортаже. Рассказывает Наталья Бреус.

Это, конечно, не белорусский юг, но и на нашем западе сегодня припекало неслабо. В такую жару лучше сидеть в тени. Приехав на Гродненщину, Президент сразу скажет, что отсидеться в теньке не получится. Надо шевелиться, имея в виду и развитие региона, и вообще страны. Доклад губернатора на позитиве – область среди первых по темпам роста экономики.

О работе в АПК: Все упирается в дисциплину

Гродненская область славится своим мощным аграрным сектором. Но вопросы Президент все равно задает. Что с укосом трав, кормами для животных, укомплектованностью ферм. Секрет успеха работы на земле давно известен - кадры, дисциплина, технологии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай бог война, мы бы тут все встали и защищали страну. Почему сейчас, в относительно мирное время мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине. Только дисциплина.

Предприятию "Ханчицы-Неман", на котором ведут этот разговор, есть чем похвастаться. Среди лучших. 10 тысяч тонн молока с коровы - прилично. Но хотят еще больше. Буренок лелеют - в такую жару для них даже специальный охлаждающий душ.

СПК работает под крылом Гродненской табачной фабрики. Так проще справляться с трудностями и выдерживать конкуренцию. Как это порой тяжко, на производстве знают как нигде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Готовятся к тому, чтобы как-то защититься от торговли сигаретами. Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся.

Конкуренция на рынке была, есть и будет только расти. Но спрос на продовольствие тоже растет, что на руку аграриям. Сегодня живые деньги - это в первую очередь молоко и рапс.

А. Лукашенко поручил запретить вывоз семян рапса из страны

Надо отрегулировать в целом вопросы по ценам и запретить вывоз семена рапса", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, вывозить из страны сырье, из которого получается хорошая продукция, и не переработать рапс по полному циклу на собственных предприятиях - это преступление.

Экономику Гродненщины в этом году сделало не только село, но и промышленность. Например, регион облюбовали инвесторы, которые занимаются деревообработкой. О развитии производств говорят на площадке логистического центра кампании "Кроноспан". Они делают плиты ДСП И МДФ и на внутренний рынок, и на экспорт. Услуги по логистике железнодорожных грузов готовы оказывать для всех. Полуфабрикат - это, конечно, хорошо, но Президент настойчиво предлагает двигаться дальше.

Александр Лукашенко смотрит, чем живет район. Закрытых объектов во время таких визитов точно нет - все чиновники это давно знают. Так что пару незапланированных остановок никого не удивили, но, конечно, напрягли. После предварительного доклада Комитета госконтроля Президент добавил в маршрут и проблемные точки. Местную сельхозтехнику вряд ли назовешь показательной. А ведь может стать, например, хорошей площадкой для мастерских.







Еще одно предприятие в докладе госконтроля зацепило Президента. Так что было сказано - надо заехать. Местная пекарня - небольшой цех, где выпускают хлеб и сдобу. Возле печи всегда горячо, а в +30 и подавно. Но встречают Президента работницы бойко.

Губернатор признается, бывая в районе, обязательно увозит свислочский хлеб с собой. Пекари вкладывают душу. Все, кто пробует, говорят, что как в детстве. Сохранить мини-производство, но осовременить - резюме Президента.

Что смотрят по ходу движения, так это строительную площадку. В Свислочском районе возводят новый деревообрабатывающий завод. Начали зимой, завершат в следующем году. Это будет современное предприятие по производству сухих пиломатериалов, строганного бруса и пеллет. Говорят, шаг к укреплению кластера лесопереработки в регионе. Да и для района много значит - 200 новых рабочих мест. О Свислочском в частности и о Гродненщине в целом обстоятельно говорят на совещании с участием руководителей всех районов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш регион - один из тех, которому с легкой руки правительства присвоили статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. К этой же категории отнесли и Зельвенский район. Но я бы сказал иначе: это перспективные районы, которым требуется грамотная стратегия, нацеленная на опережающее развитие.Новые предприятия должны производить продукцию с высокой добавленной стоимостью и приносить максимум дохода. Просто так, чтобы людей занять, нам уже такие производства не надо. Надо строить те объекты, на которых наши люди будут получать нормальную заработную плату, минимум в три раза выше, чем средняя по республике. И самое главное, чтобы тот ресурс, которым мы обладаем (особенно лес, земля и так далее), был переработан и получена продукция и с большей добавленной стоимостью.







С одной стороны гродненцам повезло - такой проект у них есть. Это новый азотный комплекс. Но это больше "республика". Так что задачу губернатору предложить еще и региональный никто не снимает. Что оставят после себя - должны подумать и райпреды. Главный критерий - прибыль и польза для людей. При этом важно кадрово не оголить село.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Драйверами роста станут такие производства. Точки роста. Если наше поколение сейчас не заложит основу, то молодым людям, новому поколению будет очень тяжело. Вы же видите: у нас новое поколение беглых. Они о чем говорят? Как отобрать и поделить. Они не говорят о том, что надо производить, сеять, убирать, какие-то проекты создавать. Нет. Приватизация. И надо же будет рассчитаться за то, что их там содержат. Поэтому ни в коем случае нельзя страну никому отдавать.

В таких небольших районах как Зельвенский или Свислочский ничего особо не надо и придумывать. Здесь, впрочем, как и везде, нужно просто делать ставку на местное сырье. Вот как в деревообработке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо думать и в связи с санкциями о диверсификации. Не надо страдать, что нам некуда продавать, - сказал глава государства. - Поэтому обрушения быть не должно, пугать нас в этом плане не надо. Выдержим. Есть с кем работать.

Принцип работы с инвесторами остается прежним: "не мешать, а поддерживать". И в этой связи от Президента поручение правительству по работе свободных экономических зон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо принять решение о "закрытии" этих свободных зон, я имею в виду, чтобы мы их больше не расширяли. Только в точечном порядке. Привезли высокие технологии - мы предоставим вам те же льготы, что в свободной зоне. Но не надо нам их расширять по всей стране и ставить в неравные условия предприятия. Продумайте и внесите предложения, чтобы мы прекратили эту практику. Не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы или помочь по сырью. Мы можем в частном порядке это сделать.

А. Лукашенко: средняя зарплата по стране к концу пятилетки $700-800 - неплохо, а $1000 - прекрасно

Работа и зарплата - на первом месте. Будут современные производства - район будет жить. Александр Лукашенко напоминает, что важно подтянуть отстающих по доходам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы за пятилетку по $700-800 средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно.

Встреча Президента с жителями Свислочского района

Этот визит стал поводом поговорить о перспективах Гродненской области. Обсудили будущее абсолютно каждого района. По каждому определились со стратегией. Пока шло совещание, к центральной площади, несмотря на жару, сходились местные жители. Президент скажет: "Давно не был у вас, но, как и обещал, приехал".

Глава государства рассказал о своей поездке, посещенных предприятиях и об итогах проведенного совещания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы хотим здесь осуществить крупные проекты по деревообработке. Откровенно говоря, я так прижимисто отношусь к использованию лесных ресурсов (это, как и земля, наше богатство), но вижу, что мы недорабатываем. У нас много леса не перерабатывается вовремя, перестаивает. И есть очень много леса на болотах, в низких местах - тоже никто не хочет заготавливать.

Дать спокойно работать всем, кто хочет, будь он белорус, поляк или литовец. Это скажет Президент чиновникам и повторит эту мысль и во время общения с местными жителями. Разногласия стран не должны влиять на народы. Людям не нужна драка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я попросил руководителей: смотрите, чтобы мы ни в коем случае не обидели польское население. Люди же ни в чем не виноваты.

А. Лукашенко: Не будет порядка - нас разделят на куски и куда-то присоединят

Месседж Президента понятен - все-таки приграничье. Люди живут разных национальностей. Но это вряд ли особый подход к региону - скорее общая политика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не будет порядка - у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединяя. Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не поддавайтесь. Мы не допустим никакой горячей войны. Они развязали против нас гибридную войну, из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся, поверьте.

Если вопросы и остались - их вполне можно будет обсудить в самое ближайшее время. Не пройдет и месяца, как Президент обещал снова побывать в Гродно. Но вот то, что приграничному Свислочскому району в аутсайдерах не быть - это точно!





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