Источник материала: БT

От давящей злобы из-за того, что революции не получилось, от бессилия в попытке реванша коллективный запад с подачи беглых псевдоактивистов не оставляет надежды поставить нас на колени. Не гнушаясь самыми грязными методами и вопреки общепринятым человеческим нормам, о которых сами на словах так радеют - право на самоопределение, свободу и независимость, и элементарное базовое - на достойную жизнь. Иначе как понять очередной так называемый секторальный пакет в отношении нашей страны? Мы так хотим вам добра, что вынуждены сделать больно? Это даже напоминает сцену из фильма "Часы остановились в полночь". Помните? Там тоже детям перед расстрелом раздавали конфеты. Но мы это уже проходили и историю помним. К тому же часть санкций явно пролоббирована недобросовестными конкурентами наших производителей. С другой стороны, и это уже не скрывается, принятые меры нанесут серьезный удар и по ряду европейских государств: например, литовские железные дороги понесут потери в сумме не менее 100 миллионов евро, заявил сегодня представитель этой компании. Урон Латвии от сокращения транзитных потоков также оценивается не менее чем в 100 миллионов евро.

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