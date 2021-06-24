ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госдеп США приветствует введение секторальных санкций

25.06.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Введение новых секторальных санкций Евросоюза против официального Минска приветствуют в США. Там также заявили, что будут наблюдать за развитием событий в Беларуси в ближайшие недели и резко осуждают пытки, которые продолжают применять против народа страны.

Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США Кара МакДональд 24 июня на онлайн-форуме «Новая Беларусь против пыток», организованном белорусской диаспорой.

«США, как и многие страны по всему миру, были глубоко вдохновлены мирным протестом белорусов за возможность проголосовать на свободных и честных выборах. Но режим Лукашенко на мирное желание демократических перемен ответил репрессиями и насилием», — цитирует дипломата БелаПАН.

МакДональд напомнила, что США являются одним из 17 участников Московского механизма ОБСЕ, в рамках которого независимые эксперты собирают информацию о нарушениях прав человека в Беларуси. 

«Правительство США получило много задокументированной информации о пытках и злоупотреблениях. Пытки во всех их формах — это ниже человеческого достоинства», -— отметила она.

Напомним, что 24 июня ЕС согласовал секторальные санкции против официального Минска. Секторальные санкции касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и доступов к рынкам капитала ЕС.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Введение новых секторальных санкций Евросоюза против официального Минска приветствуют в США. Там также заявили, что будут наблюдать за развитием событий в...
 
Новости дня
Новости политики
 
А. Лукашенко: Введение санкций против Беларуси повышает актуальность диверсификации экономики страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by