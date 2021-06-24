Госдеп США приветствует введение секторальных санкций

Введение новых секторальных санкций Евросоюза против официального Минска приветствуют в США. Там также заявили, что будут наблюдать за развитием событий в Беларуси в ближайшие недели и резко осуждают пытки, которые продолжают применять против народа страны.

Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США Кара МакДональд 24 июня на онлайн-форуме «Новая Беларусь против пыток», организованном белорусской диаспорой.

«США, как и многие страны по всему миру, были глубоко вдохновлены мирным протестом белорусов за возможность проголосовать на свободных и честных выборах. Но режим Лукашенко на мирное желание демократических перемен ответил репрессиями и насилием», — цитирует дипломата БелаПАН .

МакДональд напомнила, что США являются одним из 17 участников Московского механизма ОБСЕ, в рамках которого независимые эксперты собирают информацию о нарушениях прав человека в Беларуси.

«Правительство США получило много задокументированной информации о пытках и злоупотреблениях. Пытки во всех их формах — это ниже человеческого достоинства», -— отметила она.