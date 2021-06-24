Гуцериев покидает совет директоров «РуссНефти»

Известный бизнесмен Михаил Гуцериев решил выйти из совета директоров «РуссНефти». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Гуцериев - российский бизнесмен. С Беларусью его связывает «Славкалий» и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината.

21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении представителей белорусского режима и близких к ним лиц и организаций. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозефа Борреля, в новый пакет санкций были включены 86 физических и юридических лиц.

Среди них Михаил Гуцериев, который «подарил» Александру Лукашенко «Майбах», экс-госслужащий Алексей Олексин, занимающийся оптовой торговлей нефтепродуктов, сигаретами и владеющий «МТБанком».

24 июня стало известно, что приближенный к Александру Лукашенко бизнесмен Алексей Олексин, также попавший под санкции, продал акции «МТБанка».

В этот же день Евросоюз принял четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима.

Политический обозреватель Павлюк Быковский считает , санкции ударят по белорусской экономике, а режим Лукашенко - по гражданскому обществу.

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