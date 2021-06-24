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Гуцериев покидает совет директоров «РуссНефти»
25.06.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Известный бизнесмен Михаил Гуцериев решил выйти из совета директоров «РуссНефти». Об этом
Гуцериев - российский бизнесмен. С Беларусью его связывает «Славкалий» и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината.
21 июня Евросоюз
24 июня стало известно, что приближенный к Александру Лукашенко бизнесмен Алексей Олексин, также попавший под санкции,
В этот же день Евросоюз
Политический обозреватель Павлюк Быковский
Фото Коммерсантъ
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Известный бизнесмен Михаил Гуцериев решил выйти из совета директоров «РуссНефти». Об этом сообщает пресс-служба компании.
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