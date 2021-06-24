СЖР прокомментировал санкции Киева против российских СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Российские СМИ не первый год подвергаются дискриминации на Украине, в новых санкциях нет ничего нового, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня продлил на три года санкции в отношении "России 24", РТР-Планеты, НТВ и АО "Первый канал. Всемирная сеть", МИА "Россия сегодня". В "черный список" также попали ряд сайтов.

"В данной ситуации я не вижу ничего нового. Все российские СМИ уже не первый год в соседней республике подвергаются дискриминации. По сути, информационное поле Украины уже практически зачищено от всего российского. Трудно было ожидать каких-то изменений в данном случае", - рассказал Соловьев.

Глава СЖР выразил надежду, что ситуация каким-то образом будет меняться к лучшему, "хотя, может быть, не при этом руководстве".

Кроме того, Зеленский сегодня продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, под ограничительные меры попали также ряд бизнесменов и чиновников РФ, компании Аэрофлот и "Вертолеты России".

Комментируя введение санкций, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что украинская санкционная политика против России является бессмысленной и бесполезной. "В прочтении Зеленского антироссийские санкции - это инструмент решения проблем юго-востока. На самом деле это сотрясение воздуха, не имеющее никакого отношения к реальной политике, которую он обещал реализовать после прихода к власти", - сказал Косачев.

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что Москва ответит на действия Киева, симметрично или нет – определит руководство РФ.