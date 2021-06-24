Эрдоган поблагодарил Путина за возобновление авиасообщения между странами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возобновление авиасообщения между двумя странами и начало поставок в республику вакцины от ковида "Спутник V", сообщили в пресс-службе Кремля.

Регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня . Вылеты возможны из 32 российских городов.

В четверг между главами государств состоялся телефонный разговор.

"Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины "Спутник V" (первая партия препарата от COVID-19 прибыла в республику 14 июня - Sputnik)", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях.

Кроме того, Путин поделился с турецким коллегой впечатлениями от переговоров с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Напомним, по итогам саммита российский лидер заявил, что договорился с хозяином Белого начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Путин тогда подчеркнул, что Москва и Вашингтон осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.