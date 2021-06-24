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Эрдоган поблагодарил Путина за возобновление авиасообщения между странами
25.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возобновление авиасообщения между двумя странами и начало поставок в республику вакцины от ковида "Спутник V", сообщили в пресс-службе Кремля.
Регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией
В четверг между главами государств состоялся телефонный разговор.
"Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины "Спутник V" (первая партия препарата от COVID-19 прибыла в республику 14 июня - Sputnik)", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях.
Кроме того, Путин поделился с турецким коллегой впечатлениями от
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В ходе телефонного разговора президенты затронули ряд тем, среди которых ситуация в Нагорном Карабахе и Сирии.
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