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Лукашенко: очень важно не дать чужим мыслям и видению подменить традиционные основы своей нации

25.06.2021 07:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Хорватия Зорана Милановича и граждан этой страны с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Значение суверенитета, его долгожданность и ценность для каждого народа невозможно переоценить. Белорусы и хорваты выстрадали свою независимость и прилагают значительные усилия, чтобы сберечь ее для наследников", - подчеркнул глава государства.

"Сегодня очень важно не дать чужим мыслям и видению подменить извечные, традиционные основы своей нации, - отметил Александр Лукашенко. - Мы разделяем стремление отстоять свой голос, защитить свой народ, создать лучшее будущее для наших государств, сохраняя их самобытность и независимость".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Хорватия Зорана Милановича и граждан этой страны с национальным праздником.
 
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