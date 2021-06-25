Лукашенко: очень важно не дать чужим мыслям и видению подменить традиционные основы своей нации

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Хорватия Зорана Милановича и граждан этой страны с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Значение суверенитета, его долгожданность и ценность для каждого народа невозможно переоценить. Белорусы и хорваты выстрадали свою независимость и прилагают значительные усилия, чтобы сберечь ее для наследников", - подчеркнул глава государства.

"Сегодня очень важно не дать чужим мыслям и видению подменить извечные, традиционные основы своей нации, - отметил Александр Лукашенко. - Мы разделяем стремление отстоять свой голос, защитить свой народ, создать лучшее будущее для наших государств, сохраняя их самобытность и независимость".-0-