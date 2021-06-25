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Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество РБ и РФ
25.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поговорил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, об этом сообщается на сайте кабинета министров России.
В разговоре Головченко и Мишустин затронули темы торгово-экономического сотрудничества двух стран и интеграцию в Союзном государстве.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
До этого Головченко и Мишустин
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Премьер-министры Беларуси и России по телефону обсудили ряд вопросов, в числе которых – взаимодействие в рамках Союзного государства.
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