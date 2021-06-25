Лукашенко посещает Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь

Источник материала: БелТА

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь, передает корреспондент БЕЛТА.

В Свято-Успенском соборе монастыря находится одна из наиболее почитаемых христианских святынь Беларуси - икона Жировичской Божией Матери. В прошлом году, в преддверии 550-летия обретения этой чудотворной иконы и 500-летия со дня основания монастыря, комплекс в Жировичах был приведен в надлежащее его статусу состояние.

На территории монастыря находится еще одно святое для православных христиан Беларуси место - здесь захоронен митрополит Филарет, отдавший немало сил делу создания и возрождения Жировичского монастыря и духовной семинарии.

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