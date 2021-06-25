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Парламент Беларуси закрывает весеннюю сессию
25.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Парламент сегодня закрывает весеннюю сессию. Повестка насыщенная. В Палате представителей в первом чтении планируется обсудить проекты законов об изменении Конституции Республики Беларусь и законов по вопросам профилактики правонарушений. Во втором чтении будут рассмотрены нововведения в документы, направленные на защиту суверенитета и конституционного строя. Обе палаты проведут совместное заседание. Перед парламентариями с докладом выступит вице-премьер Анатолий Сивак. Тема - развитие строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной отрасли.
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Парламент сегодня закрывает весеннюю сессию. Повестка насыщенная. В Палате представителей в первом чтении планируется обсудить проекты законов об изменении...
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