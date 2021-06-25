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Развитие регионов в центре внимания Президента Беларуси

25.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Точки роста и грамотная стратегия: Президент обозначил акценты в развитии небольших районов. Предметный разговор состоялся накануне в Свислочском районе. Он не входит в число передовых, но у правительства есть план, как поднять на должный уровень подобные регионы. В частности, за счет строительства новых и модернизации старых предприятий, формирования социальной инфраструктуры. Александр Лукашенко побывал в хозяйстве "Ханчицы-Неман". Их молочно-товарный комплекс по надоям в десятке самых успешных в стране. Далее об инвестпроектах говорили на территории транспортно-логистического центра. Он в ведении компании «Кроноспан», чей профиль - деревообработка. Это важный ресурс, из которого можно выжать больше! Но для этого нужно построить мебельную фабрику. Поддержка от государства будет. В целом подобные инвестпроекты должны стать опорными точками роста как в районах, так и в областях. Такую задачу Александр Лукашенко поставил перед правительством и губернаторами на совещании.

Президент продолжил практику внезапных инспекций

Практика внезапных инспекций, которая состоялась до совещания, стала для местных властей хорошей встряской. Президент заглянул не только в местную райсельхозтехнику, но и в хлебопекарный цех, который также требует обновления. Посыл один - навести везде порядок.

А. Лукашенко пообщался с жителями Свислочи

Пока об экономике говорили на совещании, у Дома культуры собрались люди. Президент никому не отказал в общении. Получилось душевно!


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Точки роста и грамотная стратегия: Президент обозначил акценты в развитии небольших районов. Предметный разговор состоялся накануне в Свислочском районе. Он не...
 
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