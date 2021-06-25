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Лукашенко о Жировичском монастыре: это должна быть жемчужина

25.06.2021 10:47 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря обсудил с руководством Белорусской православной церкви и предстоятелем обители благоустройство монастыря и его территории, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заявил, что это место, как и в целом Жировичи, должно быть жемчужиной. "Жировичи у нас агрогородок. И часть этого агрогородка - монастырь и храм. В течение этого года надо представить мне план модернизации поселения полностью - от центра до окраин. По принципу Копыси, - сказал Александр Лукашенко. - То, что я видел, это негоже. Надо привести в идеальное состояние. Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим. Но по-хозяйски".

Также по время посещения Президента обсуждалось и возможное строительство новой обители на территории монастыря, где будет осуществляться подготовка священнослужителей. Пока этот вопрос находится в стадии проработки.

"У нас же среди священнослужителей и в миру уже бытует идея о концентрации всех наших творческих сил (преподавателей, студентов, слушателей) здесь?" - уточнил Александр Лукашенко.

По словам митрополита Вениамина, планы о переносе Минской духовной академии в Жировичи действительно обсуждаются. Но ее расположение в столице имеет ряд преимуществ. "Это возможность взаимодействия со светскими университетами, библиотеками. И там преподавателям легче добираться на занятия. Но семинария будет здесь однозначно, - отметил Патриарший Экзарх всея Беларуси. - Мы сейчас ориентируемся на то, что уровень образования надо поднять на новый уровень".

Как сообщалось, Александр Лукашенко сегодня в Свято-Успенском соборе на территории монастыря зажег свечу у иконы Жировичской Божией Матери и принял участие в кратком молебне. Президент также посетил место захоронения митрополита Филарета, отдавшего немало сил делу создания и возрождения Жировичского монастыря и духовной семинарии.-0-

 
 
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Глава государства заявил, что это место, как и в целом Жировичи, должно быть жемчужиной.
 
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