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МИД: на языке давления и санкций не стоит разговаривать с Беларусью
25.06.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Беларусь не собирается молча наблюдать за введением новых европейских рестрикций, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства республики.
В белорусском МИД введение санкций назвали "вероломной совместной атакой 22 июня 2021 года (решение в ЕС приняли 21 июня – Sputnik) со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов".
При этом новые ограничительные меры в отношении республики дипломаты назвали новой тщетной попыткой душить граждан за то, что они высказывают собственное мнение.
Решение поспешное и немотивированное
"Выступая якобы в поддержку свободы самовыражения, Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии", - предположили в пресс-службе МИД.
Там также добавили, что при введении новых санкций западные страны уже даже не предпринимают попытки "притягивать за уши" нормы международного права.
Потому что их нет, но есть цель подорвать независимую республику, которая проводит самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, которая основывается на интересах белорусов.
"Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО", - констатировали в МИД.
Санкции по Беларуси
В понедельник ЕС, а также США, Великобритания и Канада синхронно
Позже - 23 июня - стало известно о решении Совета Европы ввести
Поводом для принятия решения стал инцидент с посадкой в аэропорте белорусской столицы самолета компании Ryanair. После паспортного контроля были задержаны белорусский гражданин
Последует
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В пятницу вступили в силу секторальные санкции Европейского Союза в отношении республики, поводом для введения к ним стал инцидент с посадкой самолета компании...
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