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Головченко 26-28 июня посетит с рабочим визитом Казахстан
25.06.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26-28 июня посетит с рабочим визитом Казахстан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Во время визита глава белорусского правительства встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в расширенном составе. Запланировано подписание двусторонних документов.
Роман Головченко также посетит ряд предприятий в Казахстане, в том числе ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "Агромаш-холдингKZ", ТОО "Композит Групп Казахстан", АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", завод ModeX. Глава белорусского правительства побывает и в международном финансовом центре "Астана", Национальном музее Казахстана.-0-
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Во время визита глава белорусского правительства встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры с премьер-министром...
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