ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко 26-28 июня посетит с рабочим визитом Казахстан

25.06.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26-28 июня посетит с рабочим визитом Казахстан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Во время визита глава белорусского правительства встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в расширенном составе. Запланировано подписание двусторонних документов.

Роман Головченко также посетит ряд предприятий в Казахстане, в том числе ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "Агромаш-холдингKZ", ТОО "Композит Групп Казахстан", АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", завод ModeX. Глава белорусского правительства побывает и в международном финансовом центре "Астана", Национальном музее Казахстана.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время визита глава белорусского правительства встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры с премьер-министром...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко заявил о попытках сломать православие в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by