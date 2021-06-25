Лукашенко заявил о попытках сломать православие в Беларуси

Источник материала: БелТА

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает попытку сломать православие в Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре , передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них (мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом недавно обсуждали эту тему) - это попытка сломать православие в Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-