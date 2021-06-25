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Лукашенко: Жировичский монастырь - святыня для верующих со всего мира
25.06.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь является святыней для верующих со всего мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с духовенством
"Жировичи - святыня православного мира, белорусских верующих и не только. Здесь побывали и всегда будут приезжать люди со всего мира", - сказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, в течение трех лет территорию монастыря и сам агрогородок приведут не просто в надлежащий вид, а сделают настоящую жемчужину.-0-
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"Жировичи - святыня православного мира, белорусских верующих и не только. Здесь побывали и всегда будут приезжать люди со всего мира", - сказал Александр Лукашенко.
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