Лукашенко: Жировичский монастырь - святыня для верующих со всего мира

Источник материала: БелТА

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь является святыней для верующих со всего мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре , передает корреспондент БЕЛТА.

"Жировичи - святыня православного мира, белорусских верующих и не только. Здесь побывали и всегда будут приезжать люди со всего мира", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в течение трех лет территорию монастыря и сам агрогородок приведут не просто в надлежащий вид, а сделают настоящую жемчужину.-0-