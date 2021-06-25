|
Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир
25.06.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Нужно сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство - межконфессиональный мир - сохранить в Беларуси", - подчеркнул глава государства.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с духовенством в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)