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Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир

25.06.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Нужно сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с духовенством в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство - межконфессиональный мир - сохранить в Беларуси", - подчеркнул глава государства.

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Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир

Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир

Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир

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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с духовенством в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре.
 
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