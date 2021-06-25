Беларусь в ближайшее время примет меры в ответ на экономические санкции ЕС - МИД

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ближайшее время примет меры в ответ на экономические санкции ЕС. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, размещенном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли", - отметили в министерстве.

В МИД подчеркивают, что европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции - это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью. "При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов", - добавили в ведомстве.-0-

МИД: экономические санкции ЕС - новая тщетная попытка постепенно душить белорусов