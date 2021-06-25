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Мы не станем принимать надиктованное нам извне решение - Головченко

25.06.2021 12:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не станем принимать надиктованное нам извне решение, заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Овальном зале он представил в первом чтении законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь".

"Более четверти века прошло с момента, когда в стенах Овального зала был принят наш Основной закон, на долгие годы закрепивший собственный путь развития молодого суверенного государства. Заложенные в тот период конституционные основы белорусской государственности обеспечивают необходимые условия для того, чтобы Беларусь стала сильной и стабильной страной и истинным государством для народов. Очевидно, что самостоятельный политический субъект в центре Европы, не желающий играть по навязанным извне правилам, много кому не дает покоя. В ход идут самые иезуитские методы и приемы - от лжи до надуманных санкций", - сказал Роман Головченко.

По его словам, события последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение. "И будем решение принимать сами, основанное на нуждах и запросах белорусского общества. Именно таким решением является представляемый сегодня законопроект", - отметил премьер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Овальном зале он представил в первом чтении законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь".
 
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