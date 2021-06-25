Песков: законные интересы Сапеги будут защищаться дипломатами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Законные интересы российской гражданки Софьи Сапеги будут защищаться по дипломатическим и другим каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что российской гражданке изменили меру пресечения и перевели под домашний арест . В посольстве РФ заявили, что вопрос о посещении ее консульскими сотрудниками решается.

Также появилась информация о том, что белорусский гражданин Роман Протасевич, задержанный вместе с Софией Сапегой, после приземления авиалайнера Ryanair в столичном аэропорте, переведен под домашний арест.

"Де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Беларуси. А что касается интересов российской гражданки, законных интересов российской гражданки - они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопрос, является ли изменение меры пресечения результатом переговоров двух президентов.

Гражданку РФ обвиняют в разжигании социальной вражды и розни. Под арестом в СИЗО Сапега находилась с 23 мая этого года. В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы.

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