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Депутаты приняли изменения в Конституцию о едином дне голосования

25.06.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Палата представителей приняла в пятницу законопроект об изменении Конституции в первом чтении, передает корреспондент Sputnik.

Представил поправки в парламенте премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Очевидно, что самостоятельный субъект в центре Европы много кому не дает покоя. В ход идут самые иезуитские методы от лжи до надуманных санкций. Вместе с тем события последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение. Мы сами его будем принимать, основанное на запросах белорусского общества", - заявил Головченко.

Именно таким решением является представляемый конституционный законопроект, считает он.

Этот документ предусматривает корректировку Конституции в части проведения выборов депутатов парламента и местных советов в единый день.

Граждане направляли значительное количество предложений, содержавших предложения об одновременном проведении выборов депутатов всех уровней, констатировал глава правительства.

Головченко проинформировал, что закрепленный в законопроекте подход позволит местным советам депутатов 28-го созыва осуществлять свои полномочия до начала срока полномочий депутатов, избранных в единый день голосования.

Экономия бюджетных средств

По мнению премьер-министра, положения законопроекта направлены на установление дополнительных преимуществ.

"Во-первых, это экономия бюджетных средств. Приведу цифры. Так, для проведения выборов в местные советы 2022 года необходима сумма в размере 25 млн рублей. Половина этой суммы уже предусмотрена в бюджете на 2021 год. В случае реализации проекта закона эти средства будут сэкономлены", - подчеркнул Головченко.

О едином дне голосования

В случае принятия конституционных поправок выборы в местные советы депутатов, которые должны пройти не позднее 18 января следующего года, будут перенесены на 2023-й и совмещены с парламентскими. Причем в один день будут избираться как депутаты Палаты представителей, так и члены Совета Республики.

Напомним, что сенаторов в Беларуси выбирают депутаты местного уровня на заседаниях.

Как сообщила ранее Sputnik председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, организовать все это технически несложно. Дело в том, что состав верхней палаты парламента формируют депутаты местных советов уходящего созыва.

В единый день голосования их полномочия еще сохраняются – они остаются до проведения первой установочной сессии. Поэтому все произойдет в одно воскресенье, констатировала Ермошина.

Для разработки конституционных поправок в нижней палате парламента была создана временная специальная комиссия. Туда вошли депутаты, работающие в Конституционной комиссии, которая готовит основной блок изменений в главный закон страны для принятия на республиканском референдуме.

(последует)

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Теги: Минск
 
 
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Законопроект одобрен в первом чтении. Нормативный акт предполагает введение единого дня голосования. В случае его принятия выборы депутатов всех уровней и...
 
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