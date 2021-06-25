|
Депутаты приняли изменения в Конституцию о едином дне голосования
25.06.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Палата представителей приняла в пятницу законопроект об изменении Конституции в первом чтении, передает корреспондент Sputnik.
Представил поправки в парламенте премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
"Очевидно, что самостоятельный субъект в центре Европы много кому не дает покоя. В ход идут самые иезуитские методы от лжи до надуманных санкций. Вместе с тем события последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение. Мы сами его будем принимать, основанное на запросах белорусского общества", - заявил Головченко.
Именно таким решением является представляемый конституционный законопроект, считает он.
Этот документ предусматривает корректировку Конституции в части проведения выборов депутатов парламента и местных советов в единый день.
Граждане направляли значительное количество предложений, содержавших предложения об одновременном проведении выборов депутатов всех уровней, констатировал глава правительства.
Головченко проинформировал, что закрепленный в законопроекте подход позволит местным советам депутатов 28-го созыва осуществлять свои полномочия до начала срока полномочий депутатов, избранных в единый день голосования.
Экономия бюджетных средств
По мнению премьер-министра, положения законопроекта направлены на установление дополнительных преимуществ.
"Во-первых, это экономия бюджетных средств. Приведу цифры. Так, для проведения выборов в местные советы 2022 года необходима сумма в размере 25 млн рублей. Половина этой суммы уже предусмотрена в бюджете на 2021 год. В случае реализации проекта закона эти средства будут сэкономлены", - подчеркнул Головченко.
О едином дне голосования
В случае принятия конституционных поправок выборы в местные советы депутатов, которые должны пройти не позднее 18 января следующего года, будут перенесены на 2023-й и совмещены с парламентскими. Причем в один день будут избираться как депутаты Палаты представителей, так и члены Совета Республики.
Напомним, что сенаторов в Беларуси выбирают депутаты местного уровня на заседаниях.
Как сообщила ранее Sputnik председатель Центризбиркома Лидия Ермошина,
В единый день голосования их полномочия еще сохраняются – они остаются до проведения первой установочной сессии. Поэтому все произойдет в одно воскресенье, констатировала Ермошина.
Для разработки конституционных поправок в нижней палате парламента была создана временная специальная комиссия. Туда вошли депутаты, работающие в Конституционной комиссии, которая готовит основной блок изменений в главный закон страны для принятия на республиканском референдуме.
(последует)
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законопроект одобрен в первом чтении. Нормативный акт предполагает введение единого дня голосования. В случае его принятия выборы депутатов всех уровней и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)