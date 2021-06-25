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МИД Беларуси выступил с заявлением об ответных мерах на санкции ЕС

25.06.2021 13:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Комментарий МИД на введение секторальных санкций Евросоюза опубликован на официальном сайте ведомства и начинается словами, подобными на заявление «от советского Информбюро».

«После вероломной совместной атаки 22 июня 2021 г. со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы наших предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов лишь за то, что они высказывают собственное мнение, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан», - говорится в заявлении. 

Напомним, однако, что Евросоюз 21 июня (а не 22) согласовал четвертый пакет санкций в отношении представителей белорусского режима и близких к ним лиц и организаций.

В заявлении МИД утверждается, что Евросоюз не интересует мнение «миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, которые выразили свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС».

Там также говорится, что страны Запада не ищут международно-правовых оснований для введения санкций. У них есть цель подорвать суверенное государство, проводящее «самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа».

МИД утверждает, что в ряде стран ЕС «катастрофически низкие рейтинги доверия к правительствам» и называет процент недоверия этих показателей в Германии, Франции и Швеции. «Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа».

Далее говорится, что Беларусь "не собирается молча за этим наблюдать", и в блюжайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых "мы неоднократно заявляли". Однкао, какие именно это меры, не уточняется.

Заявление заканчивается словами о диалоге: «При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов».

 
 
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Комментарий МИД на введение секторальных санкций Евросоюза опубликован на официальном сайте ведомства и начинается словами, подобными на заявление «от...
 
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