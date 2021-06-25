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День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в последнее воскресенье июня

25.06.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в последнее воскресенье июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №237, в соответствии с которым вносятся изменения в указ от 26 марта 1998 г. №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

Документ предусматривает переименование Дня молодежи в День молодежи и студенчества. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства, а также будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций преемственности молодежных движений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №237, в соответствии с которым вносятся изменения в указ от 26 марта 1998 г. №157 "О государственных праздниках,...
 
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