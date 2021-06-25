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День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в последнее воскресенье июня
25.06.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в последнее воскресенье июня, сообщили БЕЛТА в
Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №237, в соответствии с которым вносятся изменения в указ от 26 марта 1998 г. №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".
Документ предусматривает переименование Дня молодежи в День молодежи и студенчества. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства, а также будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций преемственности молодежных движений.-0-
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Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №237, в соответствии с которым вносятся изменения в указ от 26 марта 1998 г. №157 "О государственных праздниках,...
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