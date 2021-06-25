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Лукашенко: Беларусь подтверждает заинтересованность в расширении взаимодействия с Мозамбиком

25.06.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Мозамбик Филипе Ньюси и жителей этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении взаимодействия с Мозамбиком на принципах равенства и взаимного уважения.

Александр Лукашенко выразил убежденность: "Совместные усилия в целях активизации торгового сотрудничества через осуществление проектов в сферах сельского хозяйства и машиностроения внесут значительный вклад в развитие и расцвет наших государств".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении взаимодействия с Мозамбиком на принципах равенства и взаимного уважения.
 
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