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Лукашенко: Беларусь подтверждает заинтересованность в расширении взаимодействия с Мозамбиком
25.06.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Мозамбик Филипе Ньюси и жителей этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении взаимодействия с Мозамбиком на принципах равенства и взаимного уважения.
Александр Лукашенко выразил убежденность: "Совместные усилия в целях активизации торгового сотрудничества через осуществление проектов в сферах сельского хозяйства и машиностроения внесут значительный вклад в развитие и расцвет наших государств".-0-
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Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении взаимодействия с Мозамбиком на принципах равенства и взаимного уважения.
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