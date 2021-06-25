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Лукашенко поздравил народ Словении с национальным праздником

25.06.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Республики Словения с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Государственность является наиважнейшей ценностью и свидетельствует о способности нации к самостоятельному развитию. В вашей стране хорошо знают, каким тернистым может быть путь к обретению независимости и каких усилий требует ее сохранение. Уверен, что братский словенский народ целиком разделяет стремление белорусов к единству и лучшей судьбе", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Беларусь рассматривает Словению как важного европейского партнера и всегда с большим вниманием относилась к реализации совместных проектов.

"Убежден, что мы сумеем преодолеть временные сложности и выйти на новый этап конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент подчеркнул, что Беларусь рассматривает Словению как важного европейского партнера и всегда с большим вниманием относилась к реализации совместных...
 
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