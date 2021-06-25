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А. Лукашенко посещает Жировичи

25.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент сегодня в Жировичах. Глава государства посещает Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь.

Это святое место для всего православного мира и особое для нашей страны: здесь находится одна из самых почитаемых христианских святынь - единственный в мире нерукотворный образ Божией Матери и самая маленькая на планете каменная икона. Ей на протяжении пяти с половиной столетий молились люди разных конфессий и социальных статусов. В храме cостоялся небольшой молебен. Александр Лукашенко зажег свечу у иконы Жировичской Божией Матери.

А. Лукашенко зажег свечу у иконы Жировичской Божией Матери и принял участие в кратком молебне

Монастырь, который за пять веков переживал несколько этапов разорения, стали восстанавливать четверть века назад уже в независимой Беларуси. Под патронатом Президента была создана специальная программа возрождения жировичской обители. Были отреставрированы, отремонтированы и воссозданы здания семинарии, общежития, трапезных, обустроены святые источники, которые в советское время закатывали в бетон, завершены реставрационные работы колокольни и старейшего братского корпуса. Как бы ни было сложно, от заботы об этом духовном месте не отказывались. Сегодня глава государства поручил благоустроить не только монастырь, но и сами Жировичи.

А. Лукашенко посещает Жировичи

Немало сил обновлению монастыря отдал митрополит Филарет. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси выбрал жировичскую обитель для своего последнего упокоения. Президент почтил память владыки и оставил на его могиле корзину с белыми розами - любимыми цветами митрополита Филарета. Он возглавлял Белорусскую православную церковь более двух десятков лет.

Встреча Президента с духовенством

В Жировичах состоялась встреча Президента с духовенством. Беларусь прошла непростой период в последний год. Попытки сломать страну и блицкриг провалились. Старались подключить храмы. Но православная церковь справилась. Однако самоуспокоения быть не должно.

Подробности разговора в Жировичах смотрите в следующих выпусках новостей.


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Президент сегодня в Жировичах. Глава государства посещает Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь. Это святое место для всего...
 
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