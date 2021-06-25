﻿ А. Сивак: Правительством принимаются меры по обеспечению ритмичного финансирования жилищного строительства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Сивак: Правительством принимаются меры по обеспечению ритмичного финансирования жилищного строительства

25.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Правительством принимаются меры по обеспечению ритмичного финансирования жилищного строительства. Это отметил вице-премьер Анатолий Сивак, выступая с докладом на совместном заседании верхней и нижней палат парламента. Возведение индивидуального жилья остается одним из приоритетных направлений: его долю в общем объеме необходимо обеспечить на уровне не менее 40 %. Повестка депутатов и сенаторов сегодня насыщенная: прозвучали в парламенте и вопросы по запуску нового инвестиционного цикла, развитию жилищно-коммунального хозяйства и транспортной отрасли. 


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительством принимаются меры по обеспечению ритмичного финансирования жилищного строительства. Это отметил вице-премьер Анатолий Сивак, выступая с докладом...
 
Новости дня
Новости политики
 
Головченко 26-28 июня посетит с рабочим визитом Казахстан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by