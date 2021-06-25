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В Беларуси будет создан электронный реестр административных процедур для субъектов хозяйствования

25.06.2021 14:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня подписал указ №240 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Данный документ направлен на совершенствование порядка осуществления административных процедур в отношении субъектов хозяйствования. Указом закреплена трехуровневая система регулирования административных процедур.

На уровне главы государства определены основы регулирования административных процедур для бизнеса: закреплены подходы и принципы, на которых основываются правовое регулирование и правоприменительная практика осуществления административных процедур (в том числе цифровизация административных процедур, их максимальная консолидация в службе "одно окно", соразмерность общей административной нагрузки на субъекты хозяйствования реально существующим потребностям регулирования экономической деятельности); заложены механизмы оптимизации и цифровой трансформации процессов взаимодействия органов власти между собой и с субъектами хозяйствования.

Правительством утверждается единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, а также осуществляется практическая реализация определенных главой государства принципов и подходов. При утверждении единого перечня правительством по каждой административной процедуре будут определены: орган-регулятор, в обязанности которого будет входить разработка регламентов административных процедур; уполномоченный орган, который непосредственно осуществляет административные процедуры.

Органами-регуляторами будет осуществляться разработка и утверждение регламентов - пошаговых алгоритмов осуществления административных процедур, подготовка предложений по совершенствованию порядка их осуществления и решению других вопросов по снижению общей административной нагрузки на субъекты хозяйствования.

Важнейшей новацией указа для обеспечения доступности информации об административных процедурах для субъектов хозяйствования является создание электронного реестра административных процедур, в котором в компактной и доступной форме будет сконцентрирована актуальная информация о том, к кому, куда и в какое время обращаться за осуществлением административной процедуры, какие документы готовить, когда ждать принятия решения.

Кроме того, указом поручено правительству до 1 января 2024 года провести системную работу по сокращению и упрощению административных процедур.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня подписал указ №240 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования".
 
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