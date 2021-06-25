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В Палате представителей проголосовали за внесение изменений в Конституцию

25.06.2021 15:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси. Его представил премьер-министр Роман Головченко.

Изменения в Конституцию предполагают назначение выборов в местные советы депутатов одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва, что фактические продлевает полномочия депутатов местных советов до 2023 года.

Законопроект, за который сегодня проголосовали депутаты, еще должен пройти второе чтение. Если предусмотренные им изменения будут внесены в Конституцию, выборы в местные советы в январе 2022 года не состоятся. Ранее официальные власти хотели совместить с ними референдум по изменению основного закона.

Палата представителей сегодня также поддержала во втором чтении изменения в законы о защите суверенитета. Проектом меняются положения законов «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении», «О военном положении», которые, в том числе, регулируют введение режима чрезвычайного положения в условиях угрозы нацбезопасности.

Теперь проект предстоит одобрить Совету Республики. Далее его отправят на подпись Александр Лукашенко.

17 мая, Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». В нем указано, когда сотрудники силовых ведомств могут проводить досмотр граждан и их вещей, когда возможно применение физической силы и оружия и когда силовики не несут ответственность за свои действия.

 
 
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Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси. Его представил премьер-министр Роман Головченко.
 
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