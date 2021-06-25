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В Палате представителей проголосовали за внесение изменений в Конституцию
25.06.2021 15:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси. Его представил премьер-министр Роман Головченко.
Законопроект, за который сегодня проголосовали депутаты, еще должен пройти второе чтение. Если предусмотренные им изменения будут внесены в Конституцию, выборы в местные советы в январе 2022 года не состоятся. Ранее официальные власти хотели совместить с ними референдум по изменению основного закона.
Палата представителей сегодня также поддержала во втором чтении изменения в законы о защите суверенитета. Проектом меняются положения законов «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении», «О военном положении», которые, в том числе, регулируют введение режима чрезвычайного положения в условиях угрозы нацбезопасности.
Теперь проект предстоит одобрить Совету Республики. Далее его отправят на подпись Александр Лукашенко.
17 мая, Александр Лукашенко
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Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси. Его представил премьер-министр Роман Головченко.
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