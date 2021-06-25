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В Европе есть проблемы со стратегией в отношении Москвы – МИД РФ
25.06.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Заключения саммита Евросоюза по России свидетельствуют о системных проблемах с выработкой внятной стратегии по отношению к Москве, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, дискуссии на саммите показали, что "общий знаменатель" ЕС в российских делах продолжают определять антироссийски настроенные страны.
"ЕС фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей. В итоге в Евросоюзе продолжают "ходить по кругу" – в очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 г. "принципы Ф.Могерини", замыкающие будущее отношений Россия - ЕС на выполнение Минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом", - подчеркнула Захарова.
Саммит ЕС по России
Лидеры Европейского союза накануне предложили Еврокомиссии по итогам обсуждения представить варианты мер в ответ на возможные действия РФ. В частности, в выводах указывалось: "в целях повышения устойчивости ЕС, Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа".
© Photo : МИД Беларуси
Отмечается, что Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который вошел в состав РФ после референдума в 2014-м. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве все обвинения отвергают и неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
Новые санкции против России
Напомним, о
В американский "черный список" попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия".
Введение новых санкций эксперты связывают с "
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Москва соразмерно ответит на любые односторонние санкции ЕС, заверила официальный представитель МИД РФ.
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