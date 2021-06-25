В Европе есть проблемы со стратегией в отношении Москвы – МИД РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Заключения саммита Евросоюза по России свидетельствуют о системных проблемах с выработкой внятной стратегии по отношению к Москве, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, дискуссии на саммите показали, что "общий знаменатель" ЕС в российских делах продолжают определять антироссийски настроенные страны.

"ЕС фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей. В итоге в Евросоюзе продолжают "ходить по кругу" – в очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 г. "принципы Ф.Могерини", замыкающие будущее отношений Россия - ЕС на выполнение Минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом", - подчеркнула Захарова.

Саммит ЕС по России

Лидеры Европейского союза накануне предложили Еврокомиссии по итогам обсуждения представить варианты мер в ответ на возможные действия РФ. В частности, в выводах указывалось: "в целях повышения устойчивости ЕС, Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа".

Отмечается, что Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции.

Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который вошел в состав РФ после референдума в 2014-м. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве все обвинения отвергают и неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

Новые санкции против России

Напомним, о новых санкциях против России в марте объявили сначала власти Евросоюза, а затем и США. В частности, Брюссель включил в санкционный список генпрокурора Игоря Краснова, главу СК РФ Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

В американский "черный список" попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия".

Введение новых санкций эксперты связывают с " делом Навального ".

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