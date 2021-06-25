Президент посетил Жировичский монастырь - место духовной силы и обсудил благоустройство православной обители и агрогородка

Источник материала: БT

О сохранении межконфессионального мира, возрождении духовных святынь и благоустройстве белорусской земли. Глава государства сегодня посетил Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь.

Это святое место для всего православного мира и особое для нашей страны. Здесь находится одна из самых почитаемых христианских святынь. Единственный в мире нерукотворный образ Божьей Матери и самая маленькая на планете каменная икона. Ей на протяжении пяти с половиной столетий молились люди разных конфессий и социальных статусов. В храме состоялся краткий молебен - это была возможность проникнуться атмосферой уникального места.









А. Лукашенко зажег свечу у иконы Жировичской Божией Матери и принял участие в кратком молебне



Монастырь, который за пять веков переживал несколько этапов разорения, стали восстанавливать четверть века назад уже в независимой Беларуси. Под патронатом Президента была создана специальная программа возрождения Жировичской обители. Были отреставрированы, отремонтированы и воссозданы здания семинарии, общежития, трапезных. Обустроены святые источники, которые в советское время закатывали в бетон. Как бы ни было сложно, от заботы об этой духовной площадки не отказывались. Сегодня глава государства поручил в течение ближайших трех лет окончательно благоустроить не только монастырь и его территории, но и сами Жировичи.









В Жировичах состоялся разговор Президента с духовенством



Беларусь прошла непростой период в последний год. Помимо пандемии, не прекращались попытки сломать страну, но блицкриг провалился. Старались подключить к этому храмы. Но православная церковь справилась. Однако самоуспокоения быть не должно. Тем более что экономическое удушение и информационные атаки продолжаются до сих пор.



Возрождение святынь, обновление храмов, сохранение наследия всегда находило поддержку на государственном уровне. Это наша духовность, наша история. И Жировичский монастырь тому яркий пример.



Президент почтил память Митрополита Филарета



Немало сил обновлению монастыря отдал Митрополит Филарет. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси выбрал Жировичскую обитель для своего последнего упокоения. Президент почтил память владыки и оставил на его могиле корзину с белыми розами – любимыми цветами Митрополита Филарета. Он возглавлял Белорусскую православную церковь более двух десятков лет.











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