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США вслед за ЕС могут ввести дополнительные санкции против Беларуси

25.06.2021 19:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июня – Sputnik. Вашингтон попытается сравняться с ЕС, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"ЕС идет на один шаг впереди, введя секторальные санкции против белорусской экономики и тех сфер, от которых зависит (президент Беларуси - Sputnik) Лукашенко. Мы попытаемся сравняться в этом", – сказала Нуланд в ходе онлайн-семинара.

Представитель американской администрации также отметила, что нынешние власти Беларуси поддерживает Россия, в том числе финансированием. США же, по словам Нуланд, продолжают консультироваться с представителями белорусской оппозиции.

Секторальные ограничения ЕС

Секторальные санкции Европейского союза против Беларуси заработали 25 июня. С этого дня нельзя импортировать и перемещать по территории ЕС белорусские нефтяные масла, нефтяной газ и другие углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума. 

© Sputnik / Андрей Александров
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Также под запретом импорт, покупка и передача в ЕС калийных удобрений из Беларуси. Отныне нельзя приобретать и поставлять продукцию, связанную с изготовлением табачных изделий: бумагу для сигарет, фильтры, ароматизаторы для табака, специальное оборудование.

Европа перестанет экспортировать в РБ технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, а также товаров военного назначения. Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.

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Теги: Минск
 
 
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В США заявляют, что продолжают консультации с гражданским обществом и представителями белорусской оппозиции.
 
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