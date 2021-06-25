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РФ расценивает санкции ЕС по Беларуси как вмешательство во внутренние дела

25.06.2021 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июня – Sputnik. Россия рассматривает санкционное давление Запада на Минск как вмешательство во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Следуя своим союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства, Россия намерена тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого и суверенного развития братской нам страны. Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей", – отметила Захарова.

Также в российском МИД уверены, что некоторые государства и структуры ЕС создают условия для "цветной революции".

Июньские санкции против Беларуси

Секторальные санкции в отношении Беларуси Совет ЕС утвердил 24 июня. В пятницу они вступили в силу.

Ограничения затрагивают торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. Нельзя будет импортировать и перемещать по территории ЕС белорусские нефтяные масла, нефтяной газ и другие углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума. 

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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До принятия отраслевых ограничений ЕС с 21 июня ввел и очередные персональные санкции в отношении еще 8 предприятий и 78 граждан. В "черном списке" – силовики, чиновники, бизнесмены, журналисты. Их активы (если они есть) в Евросоюзе заморозят, им также запретят ездить в/через страны ЕС.

А еще европейским бизнесменам и компаниям запретили предоставлять средства тем, кто внесен в санкционный перечень. В нем, к слову, сейчас 166 физических и 15 юридических лиц.

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Теги: Минск
 
 
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В связи с санкциями ЕС Россия будет координировать с Беларусью меры для устойчивого и суверенного развития этой страны.
 
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