Сенаторы одобрили поправки в закон о защите суверенитета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Совет Республики одобрил в пятницу поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщает БелТА .

Рассмотрение документа, ранее принятого Национальным собранием , состоялось в рамках пятой сессии верхней палаты парламента. Законопроект "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" сенаторам представил глава МВД Беларуси Иван Кубраков.

"Целями законопроекта являются создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, поддержание гражданского мира и согласия, противодействие экстремизму и терроризму", – сказал он.

Данным проектом предусмотрен ряд изменений, вносимых в законы "О военном положении", "О чрезвычайном положении" и "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", а также пересмотр их норм с учетом декрета №2.

Во время рассмотрения документа было отмечено, что проект закона весьма важен для Беларуси, так как нарастают процессы разрушения коллективным Западом норм международного права, а также появляются новые глобальные и региональные угрозы.

Напомним, Лукашенко 9 мая текущего года подписал декрет №2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Согласно ему в случае гибели президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий президентские полномочия временно перейдут Совбезу , и все госорганы будут действовать в соответствии с его решениями.

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