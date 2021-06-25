|
Сенаторы одобрили поправки в закон о защите суверенитета
25.06.2021 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Совет Республики одобрил в пятницу поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщает
Рассмотрение документа, ранее
"Целями законопроекта являются создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, поддержание гражданского мира и согласия, противодействие экстремизму и терроризму", – сказал он.
Данным проектом предусмотрен ряд изменений, вносимых в законы "О военном положении", "О чрезвычайном положении" и "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", а также пересмотр их норм с учетом декрета №2.
Во время рассмотрения документа было отмечено, что проект закона весьма важен для Беларуси, так как нарастают процессы разрушения коллективным Западом норм международного права, а также появляются новые глобальные и региональные угрозы.
Напомним, Лукашенко 9 мая текущего года подписал декрет №2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Согласно ему в случае гибели президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассмотрение документа, ранее принятого Национальным собранием, состоялось в рамках пятой сессии верхней палаты парламента.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)