МИД РФ: намерены тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого развития в условиях санкций

Источник материала: БелТА

25 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия намерена тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого развития в условиях объявленных Западом санкций. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Следуя своим союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства, Россия намерена тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого и суверенного развития братской нам страны. Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей", - подчеркнула Мария Захарова.

Она отметила, что Совет ЕС принял санкции против Беларуси, не дождавшись завершения расследования в ICAO инцидента с самолетом Ryanair. Официальный представитель МИД РФ назвала эти односторонние санкции нелегитимными в международно-правовом плане ограничительных мер в отношении Беларуси.

"Категорически неприемлемым считаем целенаправленное внешнее воздействие на целые отрасли суверенной страны, которая проводит самостоятельную политику, обоснованно отказываясь действовать по указке брюссельских еврочиновников, - заявила Мария Захарова. - Решение носит предвзятый характер и является очередным проявлением двойных стандартов Евросоюза, не желающего замечать очевидные проблемы собственных стран-членов и ближайших партнеров, таких как Украина и США, в сфере прав человека и демократических свобод".

"Очередной санкционный выпад Совета ЕС следует рассматривать во взаимосвязи с ранее выдвинутым евроструктурами "всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Беларуси" объемом в 3 млрд евро, - отметила представитель МИД РФ. - Расцениваем его как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Беларуси, политического подкупа тех сил (прикормленных в ряде еэсовских столиц), которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной цветной революции с катастрофическими последствиями. Собственно, отдельные страны и структуры ЕС уже и не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария".-0-