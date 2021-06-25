ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Борисевич обсудил с почетным консулом Беларуси в Мьянме пути расширения двустороннего сотрудничества

25.06.2021 20:23 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 25 июня встретился с почетным консулом нашей страны в Республике Союз Мьянма Аунг Мое Минтом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся предметный обмен мнениями о путях расширения и активизации двустороннего сотрудничества по различным направлениям", - говорится в сообщении.

За долгосрочную и эффективную работу на посту почетного консула Беларуси в Янгоне Аунг Мое Минт был награжден юбилейной медалью "100 год дыпламатычнай службе Беларусi".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялся предметный обмен мнениями о путях расширения и активизации двустороннего сотрудничества по различным направлениям.
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД РФ: намерены тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого развития в условиях санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by