Борисевич обсудил с почетным консулом Беларуси в Мьянме пути расширения двустороннего сотрудничества

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 25 июня встретился с почетным консулом нашей страны в Республике Союз Мьянма Аунг Мое Минтом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся предметный обмен мнениями о путях расширения и активизации двустороннего сотрудничества по различным направлениям", - говорится в сообщении.

За долгосрочную и эффективную работу на посту почетного консула Беларуси в Янгоне Аунг Мое Минт был награжден юбилейной медалью "100 год дыпламатычнай службе Беларусi".-0-