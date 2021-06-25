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Борисевич обсудил с почетным консулом Беларуси в Мьянме пути расширения двустороннего сотрудничества
25.06.2021 20:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 25 июня встретился с почетным консулом нашей страны в Республике Союз Мьянма Аунг Мое Минтом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся предметный обмен мнениями о путях расширения и активизации двустороннего сотрудничества по различным направлениям", - говорится в сообщении.
За долгосрочную и эффективную работу на посту почетного консула Беларуси в Янгоне Аунг Мое Минт был награжден юбилейной медалью "100 год дыпламатычнай службе Беларусi".-0-
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Борисевич обсудил с почетным консулом Беларуси в Мьянме пути расширения двустороннего сотрудничества
Состоялся предметный обмен мнениями о путях расширения и активизации двустороннего сотрудничества по различным направлениям.
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