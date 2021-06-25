Президент посетил Жировичский монастырь, почтил память Митрополита Филарета и встретился с духовенством

Источник материала: БT

Белорусы должны сделать все, чтобы сохранить мир и согласие среди разных конфессий и национальностей, которые живут на нашей земле. Такой предельно четкий и понятный посыл сегодня прозвучал в Жировичах. На святую землю приехал наш Президент. Это уникальное место. Здесь расположен один из самых древних монастырей Беларуси, по сути, духовный центр страны. Не единожды переживал опустошение и разорение, но все же остался "местом силы" для тысяч паломников и путешественников. Здесь предали земле тело Митрополита Филарета, который отдал немало сил на возрождение монастыря. И Александр Лукашенко, конечно, не упустит возможности побывать на могиле владыки. Сегодня Жировичский монастырь стал еще и местом диалога власти духовной и светской о главном - сохранении межконфессионального мира в стране. И в этом у церкви и государства цели едины. Ольга Анищенко о ценностях вне времени.

Это место особенной силы. Религиозный и культурный центр, оплот православия на нашей земле. И едва ли не самый посещаемый и почитаемый монастырь Беларуси. Жировичи всегда наполнены паломниками и туристами. Дорога к храму не стала тернистой даже в пандемию.

В минувшем году, в самый разгар первой волны, (так совпало) Жировичский монастырь отмечает свое 500-летие. Торжества проводят камерно, без лишней помпезности, с оглядкой на COVID. Уверены: праздник - он ведь в душе. И пандемия красок не убавит. К юбилейной дате обитель заметно преобразили: построили комплекс зданий для паломников, обновили братский корпус, благоустроили источники. И сегодня Александр Лукашенко заметит: поселок должен соответствовать.







Уже 5 веков сюда едут люди. Одни просят помощи, другие исцеления, а кто-то утешения. Души и тела. Обитель укрепляет веру и дает силы. Тысячи паломников держат сюда путь, чтобы поклониться образу Жировичской Божьей Матери.

Икона в сотне самых почитаемых. И самая маленькая в мире - легко уместилась бы даже на детской ладошке. У одной из главных национальных святынь в Свято-Успенском соборе Президент зажигает свечу.

Жировичская Богоматерь на этом месте явилась 550 лет назад. Ее сберегли, а прямо здесь возвели храм. Со временем это место обжили люди. Вот так и выросли Жировичи.

Жировичи стали последним пристанищем Митрополита Филарета

А в нынешнем году это местечко стало еще и последним пристанищем Митрополита Филарета. Обрести покой именно здесь было волей почетного экзарха. Для обители он не чужой. Еще на заре своего служения в конце 70-х он буквально спасал монастырь от закрытия, в то время единственный действующий в нашей стране. Белые цветы от Президента в знак светлой памяти о первом главе православной церкви в истории суверенной Беларуси.

Служение Богу, людям и стране стало делом жизни. Он стал наставником для миллионов и искренним защитником Беларуси и ее народа. Страны, где нет места раздраю и вражде, будь то мирская жизнь или церковная. Таким помнят Владыку. И эти ценности - мира и согласия - независимо от вероисповеданий, взглядов и убеждений вне времени.







Об этом на встрече с духовенством напомнит Президент.

Белорусская земля испокон веков была домом для разных народов. Национальностей ведь и вправду не счесть. Не отказывали никому, кто бежал от войны, конфликтов или разрухи. Дали крышу и возможность быть нужным всем, кто хотел остаться на нашей земле. Межнациональный мир - это тоже своего рода белорусский бренд.

Президент: Мы не должны допустить, чтобы в нашей мирной, спокойной стране были порушены наши святыни и наша вера

О том, как хрупок мир, нам ли не знать? И какова его цена - на нашей земле известно, пожалуй, каждому. Об этих ценностях белорусам не раз говорил и Владыка. И сегодня Александр Лукашенко словно не может не сказать во всеуслышание: он как будто снова с нами. Его поддержки, наверняка, хватило бы с лихвой.

А, между прочим, с монастырем в Жировичах Патриарший Экзарх был тесно связан с первых дней служения. Обителью руководил и лично, и на расстоянии. Это при нем здесь начинали обновление. Его не поставят на паузу и сегодня. Наоборот, Александр Лукашенко просит ускориться и уложиться в трехлетний срок, чтобы святые места (а их Президент еще не раз назовет жемчужиной страны) получили "огранку".

В этом зале сегодня не только священнослужители. И пусть мир и согласие сродни библейским истинам, и сегодня нужна поддержка светской власти. Вообще этот тандем может удвоить усилия и результат. И готовность сотрудничать на благо страны и ее единства сегодня демонстрирует и власть на местах, и духовные лидеры.

Словом, если цели едины, договориться всегда легко. Но губернатор Гродненщины все же не станет преуменьшать значимость этой работы. Это кропотливый труд всех ветвей власти и всех конфессий. Мол, чтобы удержать мир, порой все средства хороши. И здесь это знают, пожалуй, как нигде в Беларуси.

Президент еще долго и тепло беседует с Митрополитом. А после по доброй традиции Вениамин и Александр Лукашенко обменяются подарками. Во Дворец Независимости уезжает точная копия Жировичской иконы Божьей Матери.

Многие уверены: согласие среди таких разных людей - белорусов по сути, но не всегда по рождению - что-то из разряда незыблемых достижений. Как будто само собой разумеется: здесь нет и быть не может конфликтов, вражды и раздора. Сегодня не только Жировичи живут надеждой, что Беларусь так и останется землей под белыми крыльями.





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