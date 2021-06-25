МИД России: Новый пакет санкций ЕС против Беларуси - неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики

Источник материала: БT

Москва расценивает новый пакет санкций ЕС против Беларуси как неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики. Некоторые страны Евросоюза уже не скрывают подготовки почвы для сценария цветной революции.

Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Расцениваем санкционный выпад как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил, прикормленных в ряде еэсовских столиц, которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной цветной революции с катастрофическими последствиями. Собственно, отдельные страны и структуры ЕС уже и не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария.

По словам Захаровой, Россия считает "категорически неприемлемым целенаправленное внешнее воздействие на целые отрасли суверенной страны, которая проводит самостоятельную политику, обоснованно отказываясь действовать по указке брюссельских еврочиновников".





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