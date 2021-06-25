﻿ МИД России: Новый пакет санкций ЕС против Беларуси - неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД России: Новый пакет санкций ЕС против Беларуси - неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики

25.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Москва расценивает новый пакет санкций ЕС против Беларуси как неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики. Некоторые страны Евросоюза уже не скрывают подготовки почвы для сценария цветной революции.

Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Расцениваем санкционный выпад как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил, прикормленных в ряде еэсовских столиц, которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной цветной революции с катастрофическими последствиями. Собственно, отдельные страны и структуры ЕС уже и не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария.

По словам Захаровой, Россия считает "категорически неприемлемым целенаправленное внешнее воздействие на целые отрасли суверенной страны, которая проводит самостоятельную политику, обоснованно отказываясь действовать по указке брюссельских еврочиновников".


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва расценивает новый пакет санкций ЕС против Беларуси как неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики. Некоторые страны Евросоюза уже не...
 
Новости дня
Новости политики
 
Борисевич обсудил с почетным консулом Беларуси в Мьянме пути расширения двустороннего сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by